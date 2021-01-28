ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Комитет Рады поддержал назначение Витренко главой Минэнерго

Новина українською → Украина, Четверг 28 января 2021 12:21
Комитет Рады поддержал назначение Витренко главой Минэнерго Фото: Юрий Витренко (facebook.com)
Автор: Юлия Струк

Комитет Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал назначение Юрия Витренко первым вице-премье-министром - министром энергетики Украины. За это проголосовали 14 членов комитета.

Об этом сообщил глава комитета Андрей Герус в своем Telegram-канале.

"Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал кандидатуру Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра энергетики. 14 - за, 2 - воздержались, 2 - против", - отметил парламентарий.

Напомним, ранее спикер Рады Дмитрий Разумков рассказал, что парламент рассмотрит назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром Украины - министром энергетики в 13:30. Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную раду соответсвующее представление.

Как писало РБК-Украина со ссылкой на источник во фракции "Слуги народа", фракция уже собрала 196 подписей в поддержку назначения Юрия Витренко министром энергетики. Вероятность его назначения на этой неделе оценивается в 70%.

Также сообщалось, что Витренко намерен уйти из Минэнерго, если не станет министром.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Юрий Витренко комитет Верховная Рада
NEWS
Рада рекомендует Кабмину установить льготный тариф на свет до 100 кВт
Юлия Струкпарламентский редактор Рада рекомендует Кабмину установить льготный тариф на свет до 100 кВт
DAILY
Новый игрок: зачем в Украине создают Бюро экономбезопасности и как оно будет работать
Олег Черныш, Ульяна Безпалько Новый игрок: зачем в Украине создают Бюро экономбезопасности и как оно будет работать