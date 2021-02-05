В Украине вернут "красную" зону карантина: кто туда попадет и почему

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условия для попадания региона в "красную" зону карантина. В частности, если будет рост более 50% количества госпитализированных зараженных коронавирусом в течение 7 дней.

Об этом он заявил во время выступления в Раде.

В частности, жесткие ограничения будут вводиться в случае увеличения нагрузки на медсистему.

"Если будет увеличиваться нагрузка на медицинскую систему такими темпами, которые могут привести к коллапсу, в таком случае на территории этого региона будет вводиться красный уровень опасности, который будет предусматривать жесткие карантинные ограничения", - заявил он.

По его словам, если будет 65% заполненных коек с кислородом или рост более 50% количества госпитализированных в течение 7 дней, тогда комиссия ТЭБ и ЧС будет вводить жесткие карантинные ограничения на территории области до стабилизации ситуации.

Отметим, в среду на заседании правительства премьер Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин в ближайшее время примет решение о возвращении Украины к адаптивному карантину.

Напомним, начальник управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что Киев при переходе на адаптивный карантин в Украине будет постоянно в "оранжевой зоне".

Также, по его словам, усиленные противоэпидемические меры в связи с COVID-19 будут действовать до весны 2022 года.