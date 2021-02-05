В Україні повернуть "червону" зону карантину: хто туди потрапить і чому

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов назвав умови для потрапляння регіону в "червону" зону карантину. Зокрема, якщо буде зростання більше 50% кількості госпіталізованих заражених коронавірусом протягом 7 днів.

Про він це заявив під час виступу у Раді.

Зокрема, жорсткі обмеження будуть вводитись в разі збільшення навантаження на медсистему.

"Якщо буде збільшуватися навантаження на медичну систему такими темпами, які можуть призвести до колапсу, в такому випадку на території цього регіону буде вводитися червоний рівень небезпеки, який передбачатиме жорсткі карантинні обмеження", - заявив він.

За його словами, якщо буде 65% заповнених ліжок з киснем або зростання більше 50% кількості госпіталізованих протягом 7 днів, тоді комісія ТЕБ та НС буде вводити жорсткі карантинні обмеження на території області до стабілізації ситуації.

Зазначимо, в середу на засіданні уряду прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін найближчим часом прийме рішення про повернення України до адаптивного карантину.

Нагадаємо, начальник управління Держспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що Київ при переході на адаптивний карантин в Україні буде постійно в "помаранчевій зоні".

Також, за його словами, посилені протиепідемічні заходи в зв'язку з COVID-19 будуть діяти до весни 2022 року.