В Украине отсрочили кассовые аппараты для ФОПов

В Украине 1 января отсрочили кассовые аппараты для ФОПов. Соответсвующий закон полностью вступил в силу.

Документ был опубликован в издании "Голос Украины" 9 декабря, а на следующий день частично вступил в силу.

А сегодня, 1 января 2021 года, он вступил в силу в полной мере.

Что изменится

Этот закон отсрочил до 1 января 2022 года обязательное применение РРО (ПРРО) для ФОПов, которые являются плательщиками единого налога второй - четвертой групп.

Документ привязывает предельные объемы доходов разных групп ФОПов к размерам минимальной заработной платы (МЗ), установленной на начало года.

для первой группы - 167 размеров МЗ вместо 1 млн гривен;

для второй группы - 834 размера МЗ вместо 5 млн гривен;

для третьей группы - 1167 размеров МЗ вместо 7 млн гривен.

Так называемого кэшбэка не будет. Исключаются нормы о компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы штрафных санкций, примененных к бизнесу.

Отменили и штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО (ПРРО)

До 1 января 2022 года продлили применение пониженных размеров финсанкций за нарушение бизнесом отдельных требований закона об использовании РРО/ПРРО при проведении расчетных операций.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал этот законопроект 7 декабря.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада одобрила его 1 декабря.

Ранее в правительственном квартале в Киеве проходил марш ФОПов. Предприниматели недовольны отсрочкой введения РРО и требовали полной отмены этой нормы.