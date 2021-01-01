В Україні відтермінували касові апарати для ФОПів

В Україні 1 січня відстрочили касові апарати для ФОПів. Відповідний закон повністю набрав чинності.
Документ був опублікований у виданні "Голос України" 9 грудня, а на наступний день частково набрав чинності.
А сьогодні, 1 січня 2021 року, він набрав чинності повною мірою.
Цей закон відстрочив до 1 січня 2022 року обов'язкове застосування РРО (ПРРО) для ФОПів, які є платниками єдиного податку другої - четвертої груп.
Документ прив'язує граничні обсяги доходів різних груп ФОПів до розмірів мінімальної заробітної плати (МЗ), встановленої на початок року.
Так званого кешбеку не буде. Виключаються норми про компенсацію покупцям (споживачам) за скаргами про порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми штрафних санкцій, застосованих до бізнесу.
Скасували й штрафні санкції за невідповідність готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті РРО, і за відсутність попереднього програмування товарів у РРО (ПРРО)
До 1 січня 2022 року продовжили застосування знижених розмірів фінсанкцій за порушення бізнесом окремих вимог закону про використання РРО/ПРРО при проведенні розрахункових операцій.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав цей законопроект 7 грудня.
Як писало РБК-Україна, Верховна рада схвалила його 1 грудня.
Раніше в урядовому кварталі в Києві проходив марш ФОПів. Підприємці незадоволені відстрочкою введення РРО та вимагали повного скасування цієї норми.