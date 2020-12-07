Кассовые аппараты для ФОПов отсрочены: президент подписал закон

Введение кассовых аппаратов (РРО) для физических лиц предпринимателей (ФОП) отсрочили до 1 января 2022 года. Сегодня президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

ФОПы, которые являются плательщиками единого налога второй-четвертой групп и объем доходов которых в течение календарного года не превышает предельного объема дохода, установленного для первой группы плательщиков единого налога, кроме осуществляющих деятельность в сферах риска, могут не пользоваться РРО до 2021 года.

Были отменены штрафы за несоответствие наличных средств сумме, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО. До 1 января 2022 также будет продолжено применение пониженных размеров финансовых санкций за нарушение отдельных требований закона об использовании РРО при проведении расчетных операций.

Кроме того, документ определяет предельные объемы доходов, непревышение которых является одним из условий применения упрощенной системы налогообложения соответствующих групп плательщиков единого налога.

Также закон предусматривает исключение нормы о механизме компенсации покупателям и потребителям по жалобам о нарушении порядка проведения расчетных операций.

Напомним, закон об отсрочке РРО для ФОПов был принят парламентом 1 декабря на фоне протестов предпринимателей под Верховной радой. Однако протесты продолжились и после принятия законопроекта.