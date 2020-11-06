Украину разделили на две зоны карантина. "Желтой" и "зеленой" больше нет

В Украине обновили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации. Страну разделили на две зоны: "красную" и "оранжевую".

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Красная" зона

В эту зону вошли: Житомир, Ужгород, Запорожье, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Краматорск, Черновцы, Чернигов.

По сравнению с прошлой неделей, в эту зону вошли город Запорожье и Краматорск. Дополнительно внесены 198 админедениц из 23 областей. На 86 админедениц больше, чем на предыдущей неделе.

В Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях можно работать школам, колледжам, вузам. Также разрешено продлить работу общественного транспорта, ТРЦ и магазинов.

В Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях продолжают работать заведения общественного питания.

В Житомирской, Одесской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях разрешена посадка пассажиров в транспорте пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

"Оранжевая" зона

В эту зону вошли все другие регионы.

Запрещается работа хостелов, турбаз и т. д. (кроме гостиниц); развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановых госпитализаций в больницы; спортзалов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров, учреждений культуры; прием новых изменений в детские лагеря.

Запрещаются массовые мероприятия с участием более 20 человек, работа заведений общественного питания с 22:00 до 7:00.

"Желтая" зона

Сейчас в эту зону не входит ни одна административная единица. Запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди преклонного возраста, кроме тех, которые придают "кризисные" услуги; проведение массовых мероприятий при участии свыше 30 человек, работа заведений общественного питания с 22:00 до 7:00.

"Зеленая" зона

В этой зоне нет ни одного района или города. Последними в ней были Горностаевский и Скадовский районы Херсонской области. Действуют масочный режим в помещении; социальная дистанция в общественном транспорте. Запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек, работа заведений общественного питания с 22:00 до 7:00, спортивные мероприятия со зрителями.

Напомним, Минздрав предлагает ввести новый показатель для "красной" зоны карантина. Он связан с количеством положительных тестов на коронавирус.

Также Министерство здравоохранения предлагает Кабинету министров усилить карантин в Украине.