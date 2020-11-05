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Минздрав предлагает ввести новый показатель для "красной" зоны карантина

Новина українською → Киев, Четверг 05 ноября 2020 10:16
Минздрав предлагает ввести новый показатель для "красной" зоны карантина Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министерство здравоохранения предлагает ввести новый показатель для "красной" зоны карантина. Он связан с числом положительных тестов на коронавирус.

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, Минздрав будет предлагать установить определенные ограничения в "красной" зоне карантина. В Украине ранее обсуждали усиление карантина, а перечень ограничений определяли центральная и местная власти.

"Сегодня мы предлагаем ввести дополнительный показатель: если, кроме 320 на 100 тысяч населения заболеваемость превышает и территория переходит в "красный" уровень, и на этой территории показатель тестирования положительных результатов превышает 20% от всех процентов протестированных, то мы предлагаем ограничить и не позволять выбирать из этого перечня противоэпидемические ограничения, а применять полностью весь перечень", - заявил он.

По его словам, всего в Украине этот показатель составляет 19%. Однако, есть регионы, где такой показатель составляет 42%.

В "красные" зоне предлагают разрешить работу магазинов с 7:00 до 20:00.

Напомним, в Украине обсуждают возможность создания новой "черной" зоны карантина, где будут вводить кратковременные локдауны.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль назвал условие введения в Украине общенационального локдауна.

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