ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Карантин в Украине могут усилить: что предлагает Минздрав

Новина українською → Киев, Четверг 05 ноября 2020 09:48
Карантин в Украине могут усилить: что предлагает Минздрав Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министерство здравоохранения предлагает Кабинету министров усилить карантин в Украине. В частности, речь идет об ограничениях для зон питания, развлекательных зон в ТРЦ.

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, Минздрав хочет, чтобы в торговых центрах работали только магазины, чтобы люди могли купить себе вещи и это не влияло на экономику страны.

Также правительство будут просить запретить проведение всех массовых культурных мероприятий, ограничить деятельность спортивных залов, бассейнов.

"Запретить деятельность субъектов хозяйствования, которые не соблюдают противоэпидемиологических норм, которые прописаны в постановлении. Это позволит контролирующим органам применять меры административного воздействия и наказывать именно тех, кто нарушает нормы, а те, кто придерживаются, чтобы могли работать", - рассказал Ляшко.

Минздрав рекомендует заведениям ввести время для обслуживания пожилых людей - от 10:00 до 12:00. Ляшко уточнил, что это рекомендация и она не запрещает пожилым людям посещать учреждения и в другое время. По его словам, именно у людей в возрасте 60+ наиболее тяжело протекает коронавирусная болезнь.

Также вводят дополнительные ограничения для "красной" зоны.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 9850 новых случаев коронавируса.

Отметим, Степанов допустил введение в стране карантина "выходного дня".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Министерство здравоохранения Украины карантин ТРЦ
NEWS
Минздрав предлагает ввести в Украине "час для пожилых"
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Минздрав предлагает ввести в Украине "час для пожилых"
DAILY
Бюджетные игры. Как Кабмин и Рада делят госказну на 2021 год
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Бюджетные игры. Как Кабмин и Рада делят госказну на 2021 год