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Кабмин не рассматривает сейчас введение тотального карантина

Новина українською → Украина, Пятница 06 ноября 2020 10:19
Кабмин не рассматривает сейчас введение тотального карантина Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что правительство пока не рассматривает введение полного карантина. При этом Министерство здравоохранения рассматривает введение дополнительных ограничений на определенный период.

Об этом он заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"Я еще раз хочу подчеркнуть. Правительство не рассматривает сейчас введение тотального карантина. Действительно, Министерство здравоохранения рассматривает введение дополнительных ограничений на определенный период для расторжения цепи заболеваний. Это не будет полный и постоянный запрет. Например, мы говорим об усилении ответственности за неношение масок", - отметил Шмыгаль.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов опроверг введение в стране "черной" зоны карантина. Степанов заявил, что этот вопрос даже не обсуждался.

При этом глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии РБК-Украина рассказал, что по поводу "черных" зон ведется дискуссия, это один из вариантов внедрения кратковременных локдаунов.

Как писало РБК-Украина, Минздрав предлагает Кабинету министров усилить карантин в Украине. В частности, речь идет об ограничениях для зон питания, развлекательных зон в ТРЦ.

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