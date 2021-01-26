Украина рассматривает контракты на более 30 млн доз вакцин, - Шмыгаль

У Украины на сегодня находится на подписании или уже подписано контрактов на более чем 30 млн доз вакцин от COVID-19. Сама вакцинация начнется в феврале.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Премьер добавил, что все очереди согласно национального плана вакцинации будут соблюдены.

"Вакцин хватит всем желающим на протяжении этого года. У нас сегодня контрактов более чем на 30 млн вакцин фактически на подписании и подписано", - сказал премьер.

Он напомнил, что в ближайшее время Украина получит 1 млн доз вакцины.

"До конца января мы ожидаем это количество вакцины по COVAX. Будет первая поставка вакцины от COVAX в объеме от 200 тысяч, для того, чтобы начать экстренную немедленную вакцинацию", - рассказал Шмыгаль.

Напомним, до этого Зеленский поручил правительству подготовить план вакцинации населения от коронавируса отдельно для каждой области Украины.

Кроме того, глава государство поручил определить дату начала вакцинации тех, кто уже переболел коронавирусом.