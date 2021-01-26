Україна розглядає контракти на понад 30 млн доз вакцин, - Шмигаль

В України на сьогодні знаходиться на підписанні або вже підписано контрактів на більш ніж 30 млн доз вакцин від COVID-19. Сама вакцинація розпочнеться в лютому.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Прем'єр додав, що всі черги згідно національного плану вакцинації будуть дотримані.

"Вакцин вистачить усім охочим протягом цього року. У нас сьогодні контрактів більш ніж на 30 млн вакцин фактично на підписанні та підписано", - сказав прем'єр.

Він нагадав, що найближчим часом Україна отримає 1 млн доз вакцини.

"До кінця січня ми очікуємо цю кількість вакцини за COVAX. Буде перше постачання вакцини від COVAX в обсязі від 200 тисяч, для того, щоб почати екстрену негайну вакцинацію", - розповів Шмигаль.

Нагадаємо, до цього Зеленський доручив уряду підготувати план вакцинації населення від коронавірусу окремо для кожної області України.

Крім того, глава держава доручив визначити дату початку вакцинації тих, хто вже перехворів на коронавірус.