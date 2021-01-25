ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский потребовал подготовить план вакцинации от COVID для каждой области

Новина українською → Киев, Понедельник 25 января 2021 16:09
Зеленский потребовал подготовить план вакцинации от COVID для каждой области Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский требует подготовить план вакцинации от COVID для каждой области. По его словам, планы должны быть детальными.

Соответствующее поручение он дал на селекторном совещании с членами правительства, передает сайт президента.

Сообщается, что переговоры по закупке вакцины находятся на завершающей стадии. Украинская сторона положительно оценивает результаты переговоров. Как отметил Зеленский, программа вакцинации должна содержать подробный план по каждой области.

"Надо определить количество вакцин, четкие сроки вакцинации, перечень категорий населения, которые должны вакцинироваться в первую очередь. Также должна быть налажена система менеджмента и логистики вакцины, в том числе созданные электронные системы записи, фиксации, мест прививок, и распределение поставок", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине могут разрешить СOVID-вакцины ряда производителей. Профильный парламентский комитет одобрил закон.

РБК-Украина писало о том, какие страны еще не начали вакцинацию от COVID.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский вакцинация COVID-19
NEWS
"Зоны" вместо локдауна: что Минздрав планирует делать с карантином в Украине
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей "Зоны" вместо локдауна: что Минздрав планирует делать с карантином в Украине
DAILY
Своим путем. Почему в Европе ужесточают карантин, а в Украине ослабляют
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Своим путем. Почему в Европе ужесточают карантин, а в Украине ослабляют