Политическое давление на Россию должно увеличиваться: МИД сделал заявление
Украина вместе с международными партнерами работает над усилением политического давления на Российскую Федерацию. В частности, продолжается работа в международных судах.
Об этом заявил во время брифинга министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Вместе с тем, по словам министра, в этом году запустят "Крымскую платформу".
"Мы будем работать в международных судах для привлечении РФ к международной политической ответственности. Будем работать с международными партнерами, чтобы давление на Россию увеличивалось, чтобы цена ее агрессии против Украины становилась все дороже", - заявил он.
Напомним, "Крымскую" платформу запустят и на базе ПАСЕ. Это дополнительная площадка для обсуждения нарушений прав человека на оккупированном полуострове.
Также стало известно, что Франция присоединится к Крымской платформе.
Вместе с тем, Европейский парламент поддерживает создание "Крымской платформы" для деоккупации полуострова.
Отметим, во вторник, 23 февраля состоится заседание Генеральной ассамблеи ООН. В ходе него Украина представит доклад о ситуации на временно оккупированных территориях.