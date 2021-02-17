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Волна массовых обысков в Крыму: задержали 7 человек, Украина открыла два дела

Новина українською → Севастополь, Среда 17 февраля 2021 09:50
Волна массовых обысков в Крыму: задержали 7 человек, Украина открыла два дела Фото: российские силовики (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя открыла два уголовных дела из-за обысков российских силовиков на полуострове. В ходе этих обысков задержали 7 крымских татар.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Сегодня утром в дома крымских татар прийшли сотрудники ФСБ. Извесно о задержании 7 человек:

  • Махамадаминов Абдулборий Махамадин оглы,
  • Эюповой Азамат,
  • Ялкабов Тимур Муминович,
  • Федоров Олег,
  • Ибрагимов Эрнест,
  • Сейдаметов Ленур,
  • Шихаметов Яшар.

Родственникам на местах проведения следственных мероприятий российские силовики заявили, что задержанным вменяют статью 205.5 УК России (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации, - ред.).

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Posted by Крымская солидарность on Tuesday, February 16, 2021

В связи с задержаниями прокуратура АРК открыла два уголовных дела по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенно-сти жилища) и ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы). За указанные незаконные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ФСБ, в свою очередь, заявила о задержании "19 исламистов, планировавших диверсии и теракты на Северном Кавказе". В частности, задержания проводили в Крыму.

Напомним, командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что Россия превратила Крым в самую мощную военную базу.

Ранее в МИД Украины заявили, что Россия оккупацией украинского Крыма создала прецедент силового изменения границ.

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