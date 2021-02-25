UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украина назначила своего посла в США. Им стала бывшая глава Минфина

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский назначил посла Украины в США. Им стала бывшая министр финансов Оксана Маркарова.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

По словам Зеленского, кандидатура Маркаровой имеет три ключевых преимущества: патриотизм, высокий профессиональный уровень и очень позитивное восприятие в США.

"Назначить Маркарову Оксану Сергеевну чрезвычайным и полномочным послом Украины в США", - говорится в тексте указа №75/2021.

Во время личной встречи с Маркаровой глава государства отметил, что в качестве посла ей необходимо будет сосредоточиться прежде всего на налаживании эффективного диалога с администрацией нового президента США Джо Байдена и укреплять двухпартийную поддержку Украины со стороны США.

Кроме того, Зеленский ометил необходимость усиления санкций США против России, в частности в отношении проекта "Северный поток-2".

Оксана Маркарова занимала должность министра финансов Украины с 22 ноября 2018 года по 4 марта 2020 в правительствах Владимира Гройсмана и Алексея Гончарука.

Напомним, в начале февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что назначение украинского посла в США уже на финальном этапе.

Как писало РБК-Украина, кандидатуру Маркаровой на должность руководителя украинского посольства в США предложил министр Кулеба.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиУкраинапосольство
Читайте также
Зеленский предложил разработать муниципальный кодекс и подписал указ
Прогноз погоды