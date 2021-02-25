Украина назначила своего посла в США. Им стала бывшая глава Минфина

По словам Зеленского, кандидатура Маркаровой имеет три ключевых преимущества: патриотизм, высокий профессиональный уровень и очень позитивное восприятие в США.

"Назначить Маркарову Оксану Сергеевну чрезвычайным и полномочным послом Украины в США", - говорится в тексте указа №75/2021.

Во время личной встречи с Маркаровой глава государства отметил, что в качестве посла ей необходимо будет сосредоточиться прежде всего на налаживании эффективного диалога с администрацией нового президента США Джо Байдена и укреплять двухпартийную поддержку Украины со стороны США.

Кроме того, Зеленский ометил необходимость усиления санкций США против России, в частности в отношении проекта "Северный поток-2".

Оксана Маркарова занимала должность министра финансов Украины с 22 ноября 2018 года по 4 марта 2020 в правительствах Владимира Гройсмана и Алексея Гончарука.