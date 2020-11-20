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Новым послом Украины в США может стать Маркарова

Новина українською → Киев, Пятница 20 ноября 2020 10:14
Новым послом Украины в США может стать Маркарова Фото: Оксана Маркарова (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Украинская власть решила сменили посла Украины в США. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил на эту должность Оксану Маркарову.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, нынешний посол Владимир Ельченко является классиком украинской дипломатии, претензий к его работе нет. Его меняют по принципу ротации в дипломатии.

"Взвесив все аргументы, я предложил кандидатуру Оксаны Маркаровой", - отметил Кулеба.

Министр отметил, что процедура ее оформления запущена, но это занимает определенное время. Решение о назначении должен принять президент, подписав соответствующий указ, добавил Кулеба.

Отметим, что Оксана Маркарова занимала должность министра финансов Украины с 22 ноября 2018 года по 4 марта 2020 в правительстве Владимира Гройсмана и Алексея Гончарука.

Напомним, президент подписал указ, которым назначил послом Украины в Мексике Оксану Дромарецкую. Также Зеленский назначил посла на Кипре, которым стал Руслан Нимчинский.

Добавим, что Зеленский уволил послов в Корее и Израиле. При этом президент назначил новых послов в Израиле и Казахстане. Ими стали Евгений Корнийчук и Петр Врублевский.

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