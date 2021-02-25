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Україна призначила посла в США. Ним стала колишня глава Мінфіну

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський призначив посла України в США. Ним стала колишня міністр фінансів Оксана Маркарова.

Про це повідомили в Офісі президента України.

За словами Зеленського, кандидатура Маркарової має три ключові переваги: патріотизм, високий фаховий рівень та дуже позитивне сприйняття у США.

"Призначити Маркарову Оксану Сергіївну надзвичайним і повноважним послом України в Сполучених Штатах Америки", - йдеться в тексті указу №75/2021.

Під час особистої зустрічі з Маркаровою глава держави наголосив, що на посаді посла їй необхідно буде зосередитися насамперед на налагодженні ефективного діалогу з адміністрацією нового президента США Джо Байдена та зміцнювати двопартійну підтримку України з боку США.

Крім того, Зеленський відзначив необхідність посилення санкцій США проти Росії, зокрема щодо проекту "Північний потік-2".

Оксана Маркарова обіймала посаду міністра фінансів України з 22 листопада 2018 року по 4 березня 2020 в урядах Володимира Гройсмана та Олексія Гончарука.

Нагадаємо, на початку лютого глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що призначення українського посла в США вже на фінальному етапі.

Як писало РБК-Україна, кандидатуру Маркарової на посаду керівника українського посольства в США запропонував міністр Кулеба.

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Новини України Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиУкраїнапосольство
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