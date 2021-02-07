Назначение посла Украины в США на финальном этапе, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, когда Украина назначит нового посла в Соединенных Штатах Америки. По его словам, этот вопрос уже на финальном этапе.

Об этом министр сказал в интервью для "Радио Свобода" .

По словам Кулебы, процесс назначения посла Украины в США был запущен в начале декабря прошлого года. Украинским послом должна стать бывший министр финансов Оксана Маркарова.

"Она заканчивает реально уже все оформления. Назначение посла - это в среднем 6 месяцев от появления фамилии до отъезда этого человека уже непосредственно за границу. По-моему, в начале декабря мы запустили процесс по Маркаровой. Сейчас начало февраля, а мы уже на стадии выхода указа президента. То есть это финальный шаг", - сказал он.

Министр добавил, что после указа президента Маркарова получит американские визы и отправится в США.

"Ну и, безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы и американский посол тоже в Киев приехал как можно быстрее. Я абсолютно доволен тем, как госпожа Квин поддерживает высокую динамику диалога между Украиной и США. Но посол - это посол", - подчеркнул Кулеба.

Маркарова занимала должность министра финансов Украины с 22 ноября 2018 года по 4 марта 2020 в правительствах Владимира Гройсмана и Алексея Гончарука.