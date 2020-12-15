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Приватизация "Массандры" в Крыму является военным преступлением, - прокурор АРК

Новина українською → Киев, Вторник 15 декабря 2020 02:11
Приватизация "Массандры" в Крыму является военным преступлением, - прокурор АРК Фото: Игорь Поночовный (УНИАН)
Автор: Артур Родивилов

Присвоение и продажа имущества АО "Производственно-аграрное объединение "Массандра" в оккупированном РФ Крыму расценивается украинской стороной как военное преступление. Государство-оккупант имеет право пользоваться публичным имуществом только в военных целях.

Об этом заявил руководитель прокуратуры АР Крым и города Севастополя Игорь Поночовный, передает "Зеркало недели".

Он отметил, что согласно IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года, государству-оккупанту запрещается присваивать как публичную, так и частную собственность на оккупированной территории.

"После оккупации полуострова РФ имущество "Массандры" "национализировали", фактически экспроприировали, передали в федеральную собственность - управлению делами президента РФ, потом вернули в "собственность республики Крым", соответственно, никакой военной необходимости в таком присвоении и передаче имущества не было", - подчеркнул прокурор.

По его словам, прокуратура АРК и Севастополя расследует несколько эпизодов, касающихся имущества "Массандры".

"Кроме присвоения, это еще и продажа земли под виноградниками в Гурзуфе, и производство в отношении "директора" "Массандры" Янины Павленко, самовольно открывшей 240-летнюю бутылку "Херес де ля Фронтера" для Владимира Путина и Сильвио Берлускони. Теперь "дело "Массандры" пополнится и компанией-покупателем", - добавил Поночовный.

Напомним, вчера Россия продала винный концерн "Массандра", который находится в оккупированном Крыму. Концерн, в который входят 11 заводов за почти 73 млн долларов купила дочерняя компания банка "Россия".

Как писало РБК-Украина, МИД Украины попросил иностранные компании не участвовать в приватизации крымской "Массандры".

Добавим, весной 2020 года крымский завод "Массандра" оценивали менее чем в 10 млн долларов.

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