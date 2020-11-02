Рада планирует восстановить е-декларирование новым законом

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент планирует возобновить электронное декларирование новым законом. Он должен быть зарегистрирован в ВР до конца понедельника, 2 ноября.

Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета парламента.

"Это решение (КСУ, - ред.) привело к серьезному дисбалансу в системе принятия решений... Сегодня до конца дня будет зарегистрирован законопроект, который будет восстанавливать действие электронного декларирования и статью 366 УПК, будет предоставлено 2 месяца на то, чтобы изучить и принять соответствующее решение по вопросам, которые были подняты КСУ в своем решении... Эти решения должны быть приняты на этой пленарной неделе", - подчеркнул Разумков.

Отметим, ранее первый замглавы комитета по вопросам финансов Ярослав Железняк опубликовал текст этого законопроекта.

Напомним, фракция "Слуга народа" сегодня вечером проведет заседание фракции. На нем будут обсуждать законопроект президента Владимира Зеленского об увольнении судей Конституционного суда Украины.

Как писало РБК-Украина, 27 октября КСУ признал неконституционным уголовное наказание за недостоверное декларирование.

Однако 29 октября Кабинет министров Украины опубликовал распоряжение о возобновлении системы электронного декларирования. Работа системы была заблокирована решением Конституционного суда Украины.