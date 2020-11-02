Зеленский о решениях КСУ: прямой и быстрый путь к кровопролитию

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что последние решения Конституционного суда являются прямым и быстрым путем к кровопролитию в стране. Об этом он заявил в обращении к нардепам от "Слуги народа" перед сегодняшним заседанием фракции.

Запись этого обращения есть в распоряжении РБК-Украина.

По его словам, нужно сделать сложный, но обязательный выбор.

"Странное поведение судей КСУ в считанные часы поставило страну на грань катастрофы - либо страна снова будет втянута в кровавый хаос, либо государство как система прозрачных правил и договоренностей прекратит свое существование, либо мы наконец станем действительно мощной политической силой и скажем свое весомое слово "Нет". Нет лжи", - отметил Зеленский.

Он также отметил, что "Слуга народа" должна показать свое единство.

"Очевидно, что по итогам сегодняшних решений мы будем принимать глобальное решение. Попробуем жестко перезагрузить всю систему, поскольку время разговоров завершилось… Нужно принять жесткие решение по Конституционному суду. Обязательно, это даже не просьба… Пока могу сказать одно: последние решения КСУ - это скандальная отмена фундаментальных законов - прямой и быстрый путь к кровопролитию. И если тот хаос, который творит Конституционный суд за деньги, мы не остановим, то получим противостояние на улице", - добавил Зеленский.

Подлинность обращения Зеленского подтвердила РБК-Украина его пресс-секретарь Юлия Мендель.

"Президент действительно записал аудиообращение к фракции по ситуации с Конституционным судом. Ведь времени слишком мало, чтобы иметь возможность обсудить эту ситуацию подробно с каждым парламентарием. В обращении президент изложил идеологическое видение ситуации и напомнил фракции о тех базовые принципах, на которых строилась партия "Слуга народа", - добавила она.

Напомним, сегодня вечером "Слуга народа" проведет заседание фракции, на котором обсудят законопроект Зеленского об увольнении судей КСУ.

На прошлой неделе КСУ признал неконституционным уголовное наказание за недостоверное декларирование, после чего президент внес закон об увольнении судей. При этом глава КСУ Александр Тупицкий считает, что этот законопроект имеет признаки конституционного переворота.

Также стало известно, что Верховная рада планирует восстановить е-декларирование новым законом.