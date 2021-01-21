Стратегия деоккупации Крыма направлена в СНБО: ее могут принять до конца февраля

Министерство иностранных дел совместно направило на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) стратегию деоккупации Крыма. Документ может быть одобрен СНБО до 26 февраля.

Об этом заявила заместитель главы МИД Эмине Джапарова, передает "Радио Свобода".

"Когда мы только начинали разрабатывать архитектуру и видение "Крымской платформы", мы вместе с Постоянным представительством президента в АРК инициировали разработку своих частей стратегии деоккупации и… отправили их на рассмотрение СНБО. Мы ожидаем, что в символические даты 26 февраля у нас будет тематическое заседание СНБО и принятие подобной стратегии. Я знаю точно, что работа над этим ведется", - сказала Джапарова.

Напомним, стратегия деоккупации Крыма включает в себя создание Крымской платформы.

Отметим, саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года. На саммите планируют принять конкретные решения относительно деоккупации полуострова.

Также РБК-Украина писало, что глава МИД Дмитрий Кулеба пообещал сделать тему Крыма "адской" для России.