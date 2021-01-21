ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Стратегия деоккупации Крыма направлена в СНБО: ее могут принять до конца февраля

Новина українською → Киев, Четверг 21 января 2021 11:06
Стратегия деоккупации Крыма направлена в СНБО: ее могут принять до конца февраля Фото: Эмине Джапарова (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Министерство иностранных дел совместно направило на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) стратегию деоккупации Крыма. Документ может быть одобрен СНБО до 26 февраля.

Об этом заявила заместитель главы МИД Эмине Джапарова, передает "Радио Свобода".

"Когда мы только начинали разрабатывать архитектуру и видение "Крымской платформы", мы вместе с Постоянным представительством президента в АРК инициировали разработку своих частей стратегии деоккупации и… отправили их на рассмотрение СНБО. Мы ожидаем, что в символические даты 26 февраля у нас будет тематическое заседание СНБО и принятие подобной стратегии. Я знаю точно, что работа над этим ведется", - сказала Джапарова.

Напомним, стратегия деоккупации Крыма включает в себя создание Крымской платформы.

Отметим, саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года. На саммите планируют принять конкретные решения относительно деоккупации полуострова.

Также РБК-Украина писало, что глава МИД Дмитрий Кулеба пообещал сделать тему Крыма "адской" для России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Крым Эмине Джапарова
NEWS
Продажа билетов на поезда будет остановлена: в УЗ назвали причину
Андрей Козловскийредактор ленты новостей Продажа билетов на поезда будет остановлена: в УЗ назвали причину
DAILY
Сложная история. Что происходит в переговорах по Донбассу и с обменом пленными
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Сложная история. Что происходит в переговорах по Донбассу и с обменом пленными