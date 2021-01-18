Названа дата саммита "Крымской платформы"
Саммит "Крымской платформы" состоится 23 августа 2021 года. На саммите планируют принять конкретные решения относительно деоккупации полуострова.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква в интервью ТСН.ua.
"Уже четко определена дата проведения Крымского саммита (саммита "Крымской платформы", - ред.) - 23 августа 2021 года. Офис Президента работает вместе с МИД для подготовки соответствующих приглашений мировым лидерам, соответствующей концепции, программы саммита, организационных моментов", - сказал он.
Также Жовка подчеркнул, что на саммите планируют принять конкретные решения относительно деоккупации полуострова.
"После саммита должно появиться, очевидно, декларация, а что еще более важно – скоординированный международный инструментарий для деоккупации Крыма и защиты прав украинцев в Крыму", - сказал заместитель руководителя ОП.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на повестку дня будущей Крымской платформы будет вынесен только один вопрос. Украина и международные партнеры будут обсуждать, как Российская Федерация будет уходить с полуострова.