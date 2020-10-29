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Названа новая возможная дата саммита Крымской платформы в Киеве

Новина українською → Киев, Четверг 29 октября 2020 15:35
Названа новая возможная дата саммита Крымской платформы в Киеве Фото: Эмине Джапарова (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Международный саммит Крымской платформы по деоккупации полуострова может пройти 21 мая 2021 года в Киеве. Но на сегодня рассматриваются и другие даты.

Об этом в интервью EURACTIV заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

По ее словам, Крымская платформа является частью стратегии Украины по деоккупации полуострова. Ожидается, что она будет работать на нескольких уровнях - главы государств, министры, межпарламентское сотрудничество и эксперты.

Джапарова отметила, что новый формат должен запуститься на так называемом крымском саммите в Киеве. До сих пор обсуждаются предварительные даты, среди которых - 21 мая следующего года. О своем возможном участии заявили Турция, США и страны Балтии.

"Для нас очень важно найти новый инструмент, чтобы вернуть Крым", - подчеркнула она.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина планирует провести крымский саммит в феврале. Джапарова отмечала, что рабочей датой было 26 февраля - День сопротивления российской оккупации.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Европейский союз готов присоединиться к платформе по деоккупации Крыма.

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