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Кулеба пообещал сделать тему Крыма "адской" для России

Новина українською → Киев, Среда 30 декабря 2020 11:20
Кулеба пообещал сделать тему Крыма "адской" для России Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пообещал сделать "адской" тему Крыма для Российской Федерации. По его словам, в Кремле уже очень нервно реагируют на инициативу Украины о создании Крымской платформы.

Об этом Кулеба заявил в интервью "ТСН".

Министр отметил, что Крымская платформа имеет положительное восприятие как среди украинского общества, так и среди международных партнеров.

"Тема Крыма должна быть адской темой для России, а не священной, и мы ее такой сделаем. Мы уже много для этого сделали. Они это знают, им печет. Я из разных источников получаю информацию о том, как они нервно реагируют на эту инициативу (о создании Крымской платформы - ред.)", - заявил Кулеба.

Он отметил, что в крымском вопросе Украина имеет "все 200 процентов правды со всех точек зрения".

Ранее РБК-Украина писало, что Крымскую платформу запустят на саммите, который состоится в 2021 году в Киеве. Первый саммит запланирован на май 2021 года. При этом точной даты его проведения пока нет.

Также в МИД сообщали, что по итогам крымского саммита будет принята соответствующая декларация.

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