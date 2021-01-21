Стратегія деокупації Криму направлена в РНБО: її можуть прийняти до кінця лютого

Міністерство закордонних справ спільно направило на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО) стратегію деокупації Криму. Документ може бути схвалений РНБО до 26 лютого.

Про це заявила заступник глави МЗС Еміне Джапарова, передає "Радіо Свобода".

"Коли ми тільки починали розробляти архітектуру і бачення "Кримської платформи", ми разом з Постійним представництвом президента в АРК ініціювали розробку своїх частин стратегії деокупації і... відправили їх на розгляд РНБО. Ми очікуємо, що в символічні дати 26 лютого у нас буде тематичне засідання РНБО і прийняття подібної стратегії. Я знаю точно, що робота над цим ведеться", - сказала Джапарова.

Нагадаємо, стратегія деокупації Криму включає в себе створення Кримської платформи.

Зазначимо, саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року. На саміті планують прийняти конкретні рішення щодо деокупації півострова.

Також РБК-Україна писало, що глава МЗС Дмитро Кулеба пообіцяв зробити тему Криму "пекельної" для Росії.