ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский потребовал не останавливать вакцинацию на выходные и праздники

Новина українською → Киев, Понедельник 01 марта 2021 13:15
Зеленский потребовал не останавливать вакцинацию на выходные и праздники Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Владимир Зеленский требует не останавливать вакцинацию в Украине на выходные и праздники. Вакцинация от COVID должна проходить планово.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам селекторного совещания с членами правительства.

В частности, на совещании он потребовал четкого плана вакцинации и продолжения переговоров с производителями для ускорения поставок вакцин. Кроме того, он поднял вопрос о том, что праздники не должны повлиять на процесс иммунизации против COVID-19.

"Наши военные должны получить прививку среди первых, и в зоне проведения ООС выходных нет, потому что не бывает выходных на войне. А значит, вакцинация должна проходить планово, так, чтобы военные были среди первых, и чтобы в праздничные и выходные не уменьшать количество вакцинированных", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее РБК-Украина стало известно, что за выходные сделали всего 90 прививок, а в воскресенье, 28 февраля, у мобильных бригад был выходной.

Также сообщалось, что записаться на вакцинацию можно в приложении "Дія". Для получения услуги нужно зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский вакцинация COVID-19
NEWS
Опять локдаун. "Красная зона" карантина в Украине расширяется: какие области под угрозой
Опять локдаун. "Красная зона" карантина в Украине расширяется: какие области под угрозой
DAILY
На грани мира. Что происходит на Донбассе и готова ли Украина к "ответу Путина"
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора На грани мира. Что происходит на Донбассе и готова ли Украина к "ответу Путина"