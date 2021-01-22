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Стала известна новая дата встречи советников нормандского формата

Автор: Владислав Красинский

Встреча советников нормандского формата по урегулированию на Донбассе может пройти на следующей неделе. Сегодняшняя видеоконференция была перенесена по инициативе Украины.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал Михаил Подоляк - советник главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Предварительно - переговоры советников состоятся 27 января, содержание - плановое, согласованное на предыдущей встрече", - сообщил Подоляк.

Отметим, ранее он рассказал, что встречу пришлось перенести, поскольку Ермак находится в Харькове, где вчера произошла трагедия в нелегальном доме престарелых. Там в результате пожара погибли 15 человек. В связи с поездкой Офис президента перенес запланированные на сегодня переговоры.

Напомним, сегодня в МИД России прокомментировали идею привлечения США к работе в нормандском формате. В частности, Москва пока не видит в ней конструктива и считает, что Киев хочет привлечь Вашингтон, чтобы усилить давление.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что новый президент США Джо Байден мог бы усилить переговоры.

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Новости Украины ДонбассАндрей ЕрмакНормандский формат