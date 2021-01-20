США останутся непоколебимы в поддержке Украины, - посольство

Соединенные Штаты останутся непоколебимы в своей поддержке Украины во время работы новой администрации президента Джо Байдена. Об этом говорится в заявлении временного поверенного в делах США в Украине Кристины Квин по случаю инаугурации президента.

Ее выступление опубликовано на сайте посольства США в Украине.

Она отметила, что США будут оставаться непоколебимыми в своей поддержке процветающей, демократической и свободной Украины.

"Пока избранный президент и его администрация будут работать над формированием внутренней и внешней политики Соединенных Штатов в ближайшие месяцы, позвольте заверить вас в одном: США будут оставаться непоколебимыми в своей поддержке процветающей, демократической и свободной Украины, которая должна быть защищена в своих международно признанных границах, включая Донбасс и Крым, и устойчивой против российской агрессии", - говорится в заявлении.

Ранее кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что администрация избранного президента Джо Байдена поддерживает предоставление летального оружия Украине.

РБК-Украина писало, что Байден заявлял, что его администрация гарантирует предоставление летального вооружения Украине.