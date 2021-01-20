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Кандидат Байдена на пост госсекретаря поддержал предоставление летального оружия Украине

Новина українською → Среда 20 января 2021 01:02
Кандидат Байдена на пост госсекретаря поддержал предоставление летального оружия Украине Фото: Энтони Блинкен (facebook.com)
Автор: Инна Собора

Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что администрация избранного президента Джо Байдена поддерживает предоставление летального оружия Украине. Команда Байдена готова это обеспечить.

Такое заявление Блинкен сделал во время слушаний в Сенате США, пишет "Укринформ".

В ходе слушаний сенатор-республиканец Рон Джонсон задал вопрос, поддерживает ли Блинкен предоставление летального оружия Украине.

"Одна из вещей, которую Конгресс сделал единогласно – это то, что мы выделили 300 млн долларов для предоставления Украине летального оружия. Или вы продолжаете не разделять позицию относительно предоставления этого оборонительного оружия? Или считаете что это решение Конгресса и администрации Трампа было правильным?", - спросили у Блинкена.

Предполагаемый будущий госсекретарь дал положительный ответ.

"Сенатор, я поддерживаю предоставление летального оружия оборонительного назначения Украине", - сказал он.

РБК-Украина писало, что Байден заявлял, что его администрация гарантирует предоставление летального вооружения Украине.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки с 2014 года предоставили Украине помощи в целом на свыше 4,1 млрд долларов как в области безопасности, так и вне ее.

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