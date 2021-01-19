Байден завтра станет президентом США: что он говорил об Украине

Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден завтра, 20 января, официально вступит на должность. Во время президентства Барака Обамы Байден был глубоко вовлечен в политику США относительно Украины и активно взаимодействовал с правительством.

Какие заявления делал Джо Байден об Украине на протяжении многих лет читайте в материале РБК-Украина.

США поддерживают сильную и объединенную Украину

"Ни одна страна не имеет права просто захватить землю другого государства, поэтому мы никогда не признаем незаконную оккупацию Крыма Россией. И мир этого не признает. Украина есть и будет единой страной. США поддерживают сильную и объединенную Украину", - заявил вице-президент США Джо Байден после встречи с украинским премьер-министром в Киеве, 22 апреля 2014 года.

Украинский народ, вы - отважные люди

"Вы удивительные люди, украинский народ. Вы отважные люди. И вы еще раз показали это всему миру. Благодаря вашему мужеству и вашей жертвенности украинцы победили - вы выиграли для себя шанс в корне изменить историю вашей страны к лучшему, получить значительно лучше будущее", - заявил Байден во время визита в Киев 21 ноября 2014 года.

В свой последний визит в Украину в 2017 году Джо Байден подчеркнул, что украинский народ не теряет надежду.

"Меня вдохновляет украинский народ. Их отвага, стойкость - смелые украинцы, которые никогда не теряли надежду на лучшее будущее, которые ежедневно встают и идут работать ради демократической и единой Украины", - сказал тогда он.

Фото: Джо Байден (Getty Images)

Украине нужна прочная система демократического управления

"Украина должна быть достаточно сильной, чтобы выбирать собственное будущее. Она должна быть сильной в обороне, в экономике и с прочной системой демократического управления. Соединенные Штаты вместе с вами в этой борьбе", - заявил Джо Байден во время выступления в Верховной раде в декабре 2015 года.

Говоря о российской агрессии, Байден констатировал, что цель России - разрушить Украину. При этом он подчеркнул, что Вашингтон никогда не признает аннексии Россией Крыма.

Администрация Байдена гарантирует, что Украина получит летальное вооружение

"Как президент я проясню Кремлю, что они должны закончить свою агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байдена-Харрис гарантирует, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе летальное вооружение - одновременно призывая Украину проводить важные реформы, которые являются жизненно необходимыми для ее успеха", - отметил Байден в своем поздравительном заявлении по случаю 29-й годовщины независимости Украины.

Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)

Военная помощь - при условии антикоррупционной реформы

"Я сделал бы Украину приоритетом международной политики. В военной сфере я предоставил бы политику безопасности помощь от США, включая оружие, чтобы усилить способность Украины защищаться. Я также бы расширил успешное обучение Вооруженных сил Украины, начатое администрацией Обамы-Байдена", - сказал Байден в ходе опроса относительно позиции по основным вопросам международной политики.

Он добавил, что в экономической сфере работал бы над увеличением западных прямых инвестиций и поддерживал бы энергетическую независимость Украины от России, особенно если "Северный поток-2" будет построен в этом году, что значительно повредит доступу Украины к российскому газу.

В то же время, Байден считает, что помощь Украине Соединенные Штаты должны предоставлять только при условии антикоррупционных реформ, включая назначение независимых антикоррупционных прокуроров и судей.

Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)

Санкции должны оставаться, пока Россия не вернет Крым

"Вместе с нашими партнерами из Евросоюза и "Большой семерки" мы дали понять, что санкции должны продолжиться, пока Россия полностью, подчеркиваю, полностью не выполнит свои обязательства по минским договоренностям, а санкции против РФ, связанные с Крымом, должны оставаться, пока Россия не вернет Крым Украине", - заявил Байден во время последнего визита в Украину как вице-президента США в январе 2017 года.