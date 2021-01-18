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Средняя платежка на газ будет меньше на 500 гривен, - Шмыгаль

Автор: Анастасия Рокитна

Кабинет министров Украины сегодня снизит тарифы на газ. Средняя платежка будет меньше на 500 гривен.

Об этом заявил на внеочередном заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Установленная нами цена (6,99 грн/куб) означает, что за такого же потребления средняя платежка будет примерно на 500 гривен меньше. И составит примерно 40% от минимальной зарплаты", - заявил он.

Напомним, ранее газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" заявила, что готова обеспечить природным газом бытовых потребителей по регулируемой цене 6,99 грн за куб. м до завершения карантина или отопительного сезона.

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Новости Украины платежиЦена на газ