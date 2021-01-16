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Цену на газ ограничат с 1 февраля: какой тариф и как это будет работать (документ)

Новина українською → Суббота 16 января 2021 15:11
Цену на газ ограничат с 1 февраля: какой тариф и как это будет работать (документ) Фото: газовая конфорка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Александр Белоус

Министерство энергетики разработало проект решения Кабинета министров об ограничении цены на газ для населения. Предлагается установить цену не выше 6,99 гривен с 1 февраля 2021 года.

Об этом РБК-Украина сообщили в Министерстве энергетике.

Документ сейчас находится на согласовании у других органов власти. По словам информированного собеседника РБК-Украина, его могут вынести на следующее заседании Кабмина в среду, 20 января.

Документом предлагается установить с 1 февраля 2021 до конца действия карантинных мероприятий, но не дольше конца отопительного периода 20/21 предельную цену на природный газ:

По договорам поставки между бытовыми потребителями и поставщиками, в том числе поставщиком "последней надежды", на уровне 6 грн 99 коп. за 1 метр кубический (с НДС).

Кроме того, с 1 февраля 2021 до конца действия карантинных мероприятий или до конца отопительного периода 20/21 цена, по которой ПАК "Нафтогаз Украины" осуществляет продажу / поставку природного газа, не может быть выше предельной цены, установленной Кабинетом Министров Украины.

Цену на газ ограничат с 1 февраля: какой тариф и как это будет работать (документ)

Цену на газ ограничат с 1 февраля: какой тариф и как это будет работать (документ)

Цену на газ ограничат с 1 февраля: какой тариф и как это будет работать (документ)

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров решил ограничить цену на газ для населения. Во время карантина цена не будет превышать 6,99 гривен за кубометр.

Газоснабжающая компания (ГК) "Нафтогаз Украины" заявила, что готова обеспечить природным газом бытовых потребителей по регулируемой цене 6,99 грн за куб. м до завершения карантина или отопительного сезона.

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