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Цену на газ снизят уже сегодня. Шмыгаль собирает внеочередной Кабмин

Новина українською → Киев, Понедельник 18 января 2021 08:34
Цену на газ снизят уже сегодня. Шмыгаль собирает внеочередной Кабмин Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня, 18 января, Кабинет министров Украины собирается на внеочередное заседание в 10:00. Цены на газ украинцам планируют снизить.

Об этом сообщает РБК-Украина.

На заседании планируют принять постановление, которым с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года, будет установлена граничная цена на природный газ на уровне 6,99 гривны.

Ранее РБК-Украина писало, что Кабинет министров решил ввести государственное регулирование цены на газ на период карантина. Правительство планирует установить цену на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривны за кубический метр.

На прошлой неделе в городах Украины протестовали из-за поднятия цен на газ. В Житомире протестующие штурмом взяли помещение облсовета.

Напомним, Министерство энергетики Украинаы разработало проект решения об ограничении цены на газ для населения. Предлагается установить цену не выше 6,99 гривны с 1 февраля 2021 года. Соответствующее постановление есть в РБК-Украина.

Отметим, "Нафтогаз Украины" заявил, что готов обеспечить природным газом бытовых потребителей по регулируемой цене 6,99 грн за куб. м до завершения карантина или отопительного сезона.

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Цену на газ снизят уже сегодня. Шмыгаль собирает внеочередной Кабмин
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Цену на газ снизят уже сегодня. Шмыгаль собирает внеочередной Кабмин
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