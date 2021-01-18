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Середня платіжка на газ буде менша на 500 гривень, - Шмигаль

Автор: Анастасия Рокитна

Кабінет міністрів Україні сьогодні знизить тарифи на газ. Середня платіжка буде менша на 500 гривень.

Про це заявив на позачерговому засіданні уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Встановлена нами ціна (6,99 грн/куб) означає, що за такого ж споживання середня платіжка буде приблизно на 500 гривень меншою. І становитиме приблизно 40% від мінімальної зарплати", - заявив він.

Нагадаємо, раніше газопостачальна компанія "Нафтогаз України" заявила, що готова забезпечити природним газом побутових споживачів за регульованою ціною 6,99 грн за куб. м до завершення карантину або опалювального сезону.

Міністерство енергетики розробило проект рішення про обмеження ціни на газ для населення. Ціну на газ пропонується встановити не вище 6,99 гривні з 1 лютого 2021 року. Відповідна постанова є в розпорядженні РБК-Україна.

За даними Міненерго, середньозважена ціна газу для населення у січні 2021 року склала 9 618 грн за тисячу кубометрів.

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