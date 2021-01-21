Кравчук о нормандской встрече: без новых подходов невозможно надеяться на сдвиги

Без новых подходов к урегулированию ситуации на Донбассе невозможно надеяться на сдвиги в мирном процессе. На завтрашней встрече советников лидеров "нормандской четверки" могут обсудить эти вопросы.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

Отметим, завтра должна пройти встреча советников в формате видеоконференции.

"Если этого не произойдет и не будет дана оценка ситуации, не будут предложены новые подходы к "дорожной карте", то надеяться на любые сдвиги в этом процессе будет невозможно", - заявил Кравчук.

Напомним, ранее глава ОБСЕ Анн Линде заявила, что Украина на сегодня выполнила все условия для следующего нормандского саммита, однако российская сторона не выполнила свою часть обязательств.

Кроме того, МИД Украины расценил решение России в одностороннем порядке передать пленных через посредника подрывом нормандского формата.

"Этот шаг является ударом по нормандскому формату и Трехсторонней контактной группе, которые ведут системную работу по обеспечению освобождения удерживаемых в связи с конфликтом людей", - заявили в МИД.