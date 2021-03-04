Социолог объяснил, почему рейтинг Зеленского вырос после двух раундов санкций

После введения двух пакетов санкций в отношении проросийских телеканалов, а затем народного депутата Виктора Медведчука, рейтинг президента Украины Владимира Зеленского вырос. Количество тех, кто считает, что Украина движется в правильном направлении, выросло.

Вместе с тем, выросло доверие к Зеленскому и удовлетворенность деятельностью власти как таковой.

"Я, кстати, считал, что рейтинг ОПЗЖ должен был бы вырасти в связи с этими санкциями, а Зеленского - наоборот снизиться. Судя по тому, что мы видим, ситуация немного другая", - отметил он.

По словам социолога, украинец воспринял это так: "три телеканала и Медведчук действуют в интересах государства-агрессора, и против интересов Украины, против них вводятся санкции - значит, украинская власть действует правильно".