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СНБО ввел санкции против Медведчука и Марченко: что это значит

Автор: Роман Тверденко

В пятницу, 19 февраля, Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о введении санкций против народного депутата Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Санкции наложены на имущество и бизнес политика и его супруги.

Какие последствия этого решения - читайте на РБК-Украина.

19 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге сообщил о введении санкций против Медведчука, Марченко, а также еще шестерых физических лиц, среди которых граждане России.

Кроме того, в списке Наталья Лавренюк, которую считают гражданской женой нардепа и соратника Медведчука Тараса Козака - против него ввели санкции в начале февраля. Также введены ограничения и против 19 юридических лиц, связанных с Медведчуком и Марченко.

Сегодня, 20 февраля на сайте президента Украины были опубликованы указы о санкциях.

Среди решений СНБО также было поручение вернуть в государственную собственность так называемую "трубу Медведчука". Речь идет о нефтепродуктопроводе "Самара - Западное направление".

По территории Украины проходит 1433 км трубопровода, которым владеют белорусский бизнесмен Николай Воробей и гражданин Германии Анатолий Шефер посредством компании "ПрикарпатЗападтранс".

Последнего связывают с окружением Медведчука. "ПрикарпатЗападтранс" эксплуатирует около 800 км нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", по которому дизельное топливо из России и Беларуси качают для Украины и транзита в Европу.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Медведчука и прочих физических и юридических лиц сроком на три года. На их имущество и активы в Украине наложен арест. Среди таких доля в 25% в телеканалах "1+1" и "2+2" , которые принадлежат Оксане Марченко. Но Данилов подчеркнул, что арест этой части акций не повлияет на работу телеканалов.

Также известно, что Служба безопасности Украины ведет расследование против Медведчука и Марченко по статье 258-5 Уголовного кодекса "Финансирование терроризма". Собственно, подозрения в этой деятельности, по словам Данилова, и стали причиной введения санкций.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым наложил санкций на телеканалы 112, ZIK и NewsOne и их владельца Козака. Глава государства подчеркнул, что для введения санкций были "железобетонные аргументы".

Ранее Данилов заявлял о невозможности отмены санкций против каналов 112, ZIK и NewsOne. Он отметил, что решение СНБО готовилось длительное время.

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