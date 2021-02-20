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Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука

Новина українською → Киев, Суббота 20 февраля 2021 18:24
Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука Фото: Виктор Медведчук (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата Виктора Медведчука. Санкции рассчитаны на три года.

Об этом идет речь в документе, опубликованном на сайте Офиса президента.

Санкции введены против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Среди них Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко, а также несколько граждан России.

В санкционный список попали:

  • Константин Вацковский - гражданин России
  • Валерий Донченко - гражданин России
  • Наталья Лавренюк - гражданка Украины
  • Сергей Лисогор - гражданин России
  • Оксана Марченко - гражданка Украины
  • Александр Маслюк - гражданин России
  • Виктор Медведчук - гражданин Украины
  • Михаил Попов - гражданин России

Конкретно санкции против Медведчука предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий на пользование недрами. Также запрещен транзит ресурсов по территории Украины, вывод капиталов за границу.

Кроме того, он не сможет принимать участие в приватизации, инвестировать за рубеж, а также размещать валютные ценности на счетах за границей.

Напомним, на заседании СНБО в пятницу, 19 февраля, были также приняты секретные решения по обострению ситуации на Донбассе. Из-за секретности их не будут разглашать.

Также Зеленский поручил соответствующим органам пересмотреть 5 сценариев по урегулированию на Донбассе. Эти сценарии были утверждены в декабре 2019 года.

Кроме этого, Совет национальной безопасности и обороны Украины под председательством президента Владимира Зеленского поручила вернуть в государственную собственность нефтепровод "Самара - Западное направление". По территории Украины проходит 1433 км нефтепровода.

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