Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата Виктора Медведчука. Санкции рассчитаны на три года.
Об этом идет речь в документе, опубликованном на сайте Офиса президента.
Санкции введены против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Среди них Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко, а также несколько граждан России.
В санкционный список попали:
- Константин Вацковский - гражданин России
- Валерий Донченко - гражданин России
- Наталья Лавренюк - гражданка Украины
- Сергей Лисогор - гражданин России
- Оксана Марченко - гражданка Украины
- Александр Маслюк - гражданин России
- Виктор Медведчук - гражданин Украины
- Михаил Попов - гражданин России
Конкретно санкции против Медведчука предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий на пользование недрами. Также запрещен транзит ресурсов по территории Украины, вывод капиталов за границу.
Кроме того, он не сможет принимать участие в приватизации, инвестировать за рубеж, а также размещать валютные ценности на счетах за границей.
Напомним, на заседании СНБО в пятницу, 19 февраля, были также приняты секретные решения по обострению ситуации на Донбассе. Из-за секретности их не будут разглашать.
Также Зеленский поручил соответствующим органам пересмотреть 5 сценариев по урегулированию на Донбассе. Эти сценарии были утверждены в декабре 2019 года.
Кроме этого, Совет национальной безопасности и обороны Украины под председательством президента Владимира Зеленского поручила вернуть в государственную собственность нефтепровод "Самара - Западное направление". По территории Украины проходит 1433 км нефтепровода.