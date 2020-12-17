Смерть Кернеса: кто будет управлять Харьковом до перевыборов

Городской глава Харькова Геннадий Кернес умер из-за осложнений от коронавируса. Функции мэра будет исполнять секретарь местного совета.

Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина глава гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

По ее словам, кто будет исполнять обязанности мэра города, определяет закон о местном самоуправлении.

"Он определяет четко: если умер городской глава - его функции исполняет секретарь местного совета. Так как есть секретарь - он будет выполнять функции городского главы до назначения внеочередных местных выборов Верховной радой Украины", - отметила она.

По ее словам, сроки относительно назначения внеочередных местных выборов законодательством не устанавливаются, есть примеры областных центров, когда 3-4 года находились по сути в статусе без городского главы и эти функции выполнялись секретарем.

Обновлено: на своей странице в Facebook Айвазовская сообщила, что исполняющий обязанности мэра не позднее чем на пятнадцатый день после смерти городского главы обращается в парламент с ходатайством о назначении внеочередных выборов.

"Такое ходатайство рассматривается Верховной радой Украины не позднее чем в девяностодневный срок со дня досрочного прекращения полномочий соответствующего главы", - добавила она.

Отметим, секретарем Харьковского городского совета сейчас является Игорь Терехов.

Напомним, сегодня утром бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес умер, у него остановилось сердце. Как отмечается, он проходил лечение от коронавируса в берлинской клинике.

Ранее сообщалось, что у Кернеса ухудшилось состояние здоровья - у него отказали обе почки.

Отметим, 9 декабря, Кернес получил полномочия мэра, но первая сессия прошла без него, потому что он в этот момент проходил лечение.