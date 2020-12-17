Смерть Кернеса: хто буде керувати Харковом до перевиборів

Міський голова Харкова Геннадій Кернес помер через ускладнення від коронавірусу. Функції мера міста виконуватиме секретар місцевої ради.

Про це повідомила в коментарі РБК-Україна голова громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

За її словами, хто буде виконувати обов'язки мера міста, визначає закон про місцеве самоврядування.

"Він визначає чітко: якщо помер міський голова - його функції виконує секретар місцевої ради. Так як є секретар - він буде виконувати функції міського голови до призначення позачергових місцевих виборів Верховною радою України", - зазначила вона.

За її словами, терміни щодо призначення позачергових місцевих виборів законодавством не встановлюються, є приклади обласних центрів, коли 3-4 роки перебували по суті у статусі без міського голови й ці функції виконувалися секретарем.

Оновлено: на своїй сторінці у Facebook Айвазовська повідомила, що виконуючий обов'язки мера не пізніш як на п'ятнадцятий день після смерті міського голови звертається до парламенту з клопотанням щодо призначення позачергових виборів.

"Таке клопотання розглядається Верховною радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідного голови", - додала вона.

Зазначимо, секретарем Харківської міської ради наразі є Ігор Терехов.

Нагадаємо, сьогодні зранку бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес помер, у нього зупинилось серце. Як зазначається, він проходив лікування від коронавірусу в берлінській клініці.

Раніше повідомлялось, що у Кернеса погіршився стан здоров'я - у нього відмовили обидві нирки.

Зазначимо, 9 грудня, Кернес отримав повноваження мера, але перша сесія пройшла без нього, бо він в цей момент проходив лікування.