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В "Слуге народа" в понедельник обсудят законопроект по КСУ

Автор: Марианна Присяжнюк

Фракция "Слуга народа" в понедельник, 2 ноября, проведет заседание фракции. На нем будет обсуждаться и законопроект о прекращении полномочий всех судей Конституционного суда Украины.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил народный депутат от СН Александр Качура.

"У нас в понедельник планируется заседание фракции, на котором будем обсуждать все эти текущие вопросы, в том числе законопроект (по КСУ - ред.). У нас заседание, как раз будет в понедельник по законопроекту. Это будет решаться на согласительном совете", - сказал Качура.

Он отметил, что на заседании будет определена поддержка данного законопроекта именно фракцией "Слуга народа".

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Напомним, 27 октября КСУ признал неконституционным уголовное наказание за недостоверное декларирование. Позже стало известно, что КСУ заблокировал деятельность Национального агентства по предупреждению коррупции и системы электронного декларирования.

Вчера президент Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны из-за скандальных решений КСУ. Президент заявил, что они несут угрозу обществу.

По итогам заседания СНБО Кабинет министров Украины обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру е-деклараций.

Также Зеленский внес в Верховную раду законопроект о прекращении полномочий всех действующих судей КСУ. Законопроект определен как неотложный.

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