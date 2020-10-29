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Зеленский провел экстренное заседание СНБО: что решили

Новина українською → Киев, Четверг 29 октября 2020 20:25
Зеленский провел экстренное заседание СНБО: что решили Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Во время заседания было принято ряд мероприятий.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, Кабинет министров должен принять неотложные мероприятий по временному порядку ведения Единого реестра деклараций, а также проведение специальной проверки.

Кроме того, Зеленский предложил срочно разработать и внести на рассмотрение Верховной рады как неотложный законопроект о восстановлении доверия к конституционному судопроизводству.

Также на заседании приняли решение об активизации деятельности Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте, а также ускорение по подаче предложений по судебной реформе.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что работа над законопроектом уже ведется во взаимодействии с Офисом президента.

Кроме того, участники заседания решили провести срочное заседание правительства в Офисе президента.

Напомним, 27 октября КСУ признал неконституционным уголовное наказание за недостоверное декларирование. Позже стало известно, что КСУ заблокировал деятельность НАПК и системы электронного декларирования.

Ранее президент Владимир Зеленский пообещал, что система е-декларирования продолжит функционировать, несмотря на решение КСУ.

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