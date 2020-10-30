ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Сытника назначили незаконным способом, - глава КСУ

Новина українською → Украина, Пятница 30 октября 2020 12:43
Сытника назначили незаконным способом, - глава КСУ Фото: Артем Сытник (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк, Марианна Присяжнюк

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника назначили незаконно. По словам главы КСУ, Сытник стал заложником ситуации.

Об этом он рассказал в ходе брифинга.

"Дело не в Сытнике - он заложник ситуации, потому что назначался незаконным способом. Петр Порошенко действовал тем же способом, который был возможен в послереволюционный период... Страна не может жить с частично или полностью неконституционными законами. Это все будет приводить к тому, что такие дела будут попадать в суд", - отметил Тупицкий.

Напомним, ранее в Офисе президента отреагировали на решение Окружного административного суда Киева по поводу увольнения Сытника. В ОП считают, что это решение нельзя считать окончательным.

Как писало РБК-Украина, 26 октября ОАСК постановил уволить с должности директора НАБУ Артема Сытника.

Так, в Окружном админсуде Киева дали Сытнику месяц на то, чтобы покинуть пост главы НАБУ.

Также РБК-Украина писало, что Минюст не будет выполнять решение ОАСК, так как заявил об отсутствии полномочий и правовых оснований для этих изменений. Ведомству рекомендовали внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц на основании упомянутого решения КСУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Конституционный суд Украины НАБУ Артем Сытник
NEWS
ГБР вызвало на допрос главу Конституционного суда
Инна Собораредактор ленты новостей ГБР вызвало на допрос главу Конституционного суда
DAILY
Победа любой ценой. Сможет ли Трамп удержаться на посту президента США
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Победа любой ценой. Сможет ли Трамп удержаться на посту президента США