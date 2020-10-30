Сытника назначили незаконным способом, - глава КСУ
Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника назначили незаконно. По словам главы КСУ, Сытник стал заложником ситуации.
Об этом он рассказал в ходе брифинга.
"Дело не в Сытнике - он заложник ситуации, потому что назначался незаконным способом. Петр Порошенко действовал тем же способом, который был возможен в послереволюционный период... Страна не может жить с частично или полностью неконституционными законами. Это все будет приводить к тому, что такие дела будут попадать в суд", - отметил Тупицкий.
Напомним, ранее в Офисе президента отреагировали на решение Окружного административного суда Киева по поводу увольнения Сытника. В ОП считают, что это решение нельзя считать окончательным.
Как писало РБК-Украина, 26 октября ОАСК постановил уволить с должности директора НАБУ Артема Сытника.
Так, в Окружном админсуде Киева дали Сытнику месяц на то, чтобы покинуть пост главы НАБУ.
Также РБК-Украина писало, что Минюст не будет выполнять решение ОАСК, так как заявил об отсутствии полномочий и правовых оснований для этих изменений. Ведомству рекомендовали внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц на основании упомянутого решения КСУ.