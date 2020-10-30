Ситника призначили у незаконний спосіб, - глава КСУ
Глава Конституційного суду України Олександр Тупицький заявив, що директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника призначили незаконно. За словами глави КСУ, Ситник став заручником ситуації.
Про це він розповів у ході брифінгу.
"Справа не в Ситнику - він заручник ситуації, бо призначався у незаконний спосіб. Петро Порошенко діяв у той спосіб, який був можливий у післяреволюційний період…Країна не може жити з частково чи повністю неконституційними законами. Це все буде приводити до того, що такі справи будуть потрапляти в суд", - зазначив Тупицький.
Нагадаємо, раніше в Офісі президента відреагували на рішення Окружного адміністративного суду Києва з приводу звільнення Ситника. В ОП вважають, що це рішення не можна вважати остаточним.
Як писало РБК-Україна, 26 жовтня ОАСК ухвалив звільнити з посади директора НАБУ Артема Ситника.
Так, в Окружному адмінсуді Києва дали Ситнику місяць на те, щоб покинути пост глави НАБУ.
Також РБК-Україна писало, що Мін'юст не буде виконувати рішення ОАСК, так як заявив про відсутність повноважень і правових підстав для цих змін. Відомству рекомендували внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб на підставі згаданого рішення КСУ.