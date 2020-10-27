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Увольнение Сытника: Минюст не выполнит решение ОАСК

Новина українською → Киев, Вторник 27 октября 2020 11:07
Увольнение Сытника: Минюст не выполнит решение ОАСК Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министерство юстиции не может внести изменения в Единый госреестр сведений об Артеме Сытнике как о директоре Национального антикоррупционного бюро. Минюст заявил об отсутствии полномочий и правовых оснований для этих изменений.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр юстиции Денис Малюська.

Он написал, что ведомство не может вносить изменения в реестр, чтобы выполнить любое решение Конституционного суда Украины или другое решение.

"Изменения в информацию, содержащейся в реестрах вносятся государственными регистраторами, а Минюст только рассматривает жалобы на действия регистраторов и вносит данные в ЕГР исключительно по результатам рассмотрения таких жалоб", - говорится в сообщении.

По словам министра, вопрос есть ли НАБУ органом исполнительной власти или нет, однозначно и до конца не решен.

"КСУ в своем решении указал, что у НАБУ есть признаки центрального органа исполнительной власти, однако четкого тезиса о том, что это все-таки орган исполнительной власти - нет", - добавил Малюська.

Отметим, ОАСК дал указание Минюсту внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц на основании решения КСУ об увольнении Сытника.

Напомним, ОАСК постановил уволить Сытника с должности главы НАБУ.

Конституционный суд Украины признал неконституционным назначение Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

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