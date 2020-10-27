ОАСК дал Сытнику месяц, чтобы покинуть пост

Окружной административный суд Киева (ОАСК) заявил, что решение об увольнении Артема Сытника с должности директора Национального антикоррупционного бюро не выполняется больше месяца. ОАСК заявил о нарушении закона.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

В связи с этим суд постановил направить отдельные постановления. В частности, Государственному бюро расследований предоставить указание об открытии дел по статьям 109 (захват госвласти, - ред.), части 4 статьи 382 (невыполнение судебного решения, - ред.), частями 1 и 2 статьи 353 УК Украины (самовольное присвоение властных полномочий, - ред.).

КМУ рекомендовали принять меры по обеспечению выполнения законов и Конституции Украины. СНБО дать указание относительно осуществления мер по координации и контролю деятельности НАБУ относительно выполнения решения Конституционного суда.

Минюсту рекомендовать внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц на основании упомянутого решения КСУ.

"ОАСК установлен срок - 1 месяц для представления отчетов о выполнении решения", - говорится в сообщении.

Суд принял решение об увольнении Сытника, рассматривая иск бывшего сотрудника НАБУ Александра Кареева к директору НАБУ о незаконности его увольнения.

Напомним, суд обязал ГБР открыть дело против Сытника из-за невыполнения решения КСУ.

В августе Конституционный суд Украины признал неконституционным назначение Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.