Шария объявят в розыск, если он не явится на допрос в СБУ

Блогер Анатолий Шарий будет объявлен в розыск, если не явится на допрос в Службу безопасности Украины 22 февраля. Данные о возможном запросе на экстрадицию пока не разглашаются.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в СБУ.

"Решение об объявлении в розыск Анатолия Шария будет принято в случае его неявки на допрос 22 февраля", - отметил источник.

В то же время дополнительные детали, в том числе о возможной экстрадиции блогера из Испании, не разглашаются в интересах досудебного расследования.

В то же время, представитель СБУ отметил, что подозрение и повестка на допрос были отправлены Шарию на электронную почту и в мессенджеры. Кроме того, ему позвонили на мобильный телефон.

Отметим, сегодня СБУ объявила ему о подозрении в государственной измене, а также в дискриминации граждан.