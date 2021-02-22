Шарий не явился на допрос. СБУ заявляет, что он скрывается от следствия
Блогер Анатолий Шарий не явился на допрос в Службу безопасности Украины. Это расценивается как сокрытие от следствия.
Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.
Сообщается, что на прошлой неделе Шарию объявили о подозрении по двум статьям - государственная измена и дискриминация граждан.
"22 февраля Анатолий Шарий был вызван для проведения следственных действий с участием подозреваемого, но он не явился. Его неявку можно трактовать, как сокрытие от следствия", - говорится в сообщении.
В то же время Шария и его адвоката Валентина Рыбина приглашают 25 февраля для ознакомления с материалами уголовного дела.
Напомним, ранее источники РБК-Украина в СБУ сообщили, что Шария могут объявить в розыск, если он не явится на допрос. При этом о подготовке его возможной экстрадиции из Испании информации пока нет.
СБУ отмечала, что Шария подозревают в дискредитации украинской государственной политики, а также распространении фейков о правительственных инициативах и событиях на Донбассе.