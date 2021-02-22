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Шарий не явился на допрос. СБУ заявляет, что он скрывается от следствия

Новина українською → Киев, Понедельник 22 февраля 2021 12:44
Шарий не явился на допрос. СБУ заявляет, что он скрывается от следствия Фото: Анатолий Шарий (facebook com anatolijsharij6)
Автор: РБК-Украина

Блогер Анатолий Шарий не явился на допрос в Службу безопасности Украины. Это расценивается как сокрытие от следствия.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

Сообщается, что на прошлой неделе Шарию объявили о подозрении по двум статьям - государственная измена и дискриминация граждан.

"22 февраля Анатолий Шарий был вызван для проведения следственных действий с участием подозреваемого, но он не явился. Его неявку можно трактовать, как сокрытие от следствия", - говорится в сообщении.

В то же время Шария и его адвоката Валентина Рыбина приглашают 25 февраля для ознакомления с материалами уголовного дела.

Напомним, ранее источники РБК-Украина в СБУ сообщили, что Шария могут объявить в розыск, если он не явится на допрос. При этом о подготовке его возможной экстрадиции из Испании информации пока нет.

СБУ отмечала, что Шария подозревают в дискредитации украинской государственной политики, а также распространении фейков о правительственных инициативах и событиях на Донбассе.

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